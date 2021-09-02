Песков считает цифровизацию частью повседневности

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Процесс цифровизации стал частью повседневности, и технологии должны войти в обиход в каждом доме. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"Я уверен, что так или иначе в каждый дом эти продукты цивилизации, эти продукты технологий будут приходить все больше и больше. Цифровизация уже стала, хотите вы этого или нет, неотъемлемой частью нашей жизни", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что по мере развития IT-технологии становятся все дешевле и дешевле. "Вспомните, например, первые стиральные машинки. Они сначала были очень дорогие. Потом они стали дешеветь. Сначала они не могли отжимать, [потом] они стали отжимать, потом они еще стали сушить белье. То есть технологии все время развиваются, и с течением времени скорость развития технологий тоже скачкообразно развивается. И то, на что раньше уходило десятилетие - сейчас для этого нужно только год или два. А будет еще быстрее", - заключил Песков.