В 2024 году по Севморпути планируется перевезти 80 млн тонн грузов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году по Северному морскому пути (СМП) планируется перевезти 80 млн тонн грузов. Эти данные глава государства привел в четверг во время общения с курсантами при посещении Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

"В 1986, что ли, году Советский Союз осуществил самый большой объем перевозок по Северному морскому пути. Это было то ли 6,3 [млн тонн], то ли 7,3 млн тонн. А в прошлом году знаете сколько? 33 млн тонн. А в 2024 году планируется 80 млн тонн", - отметил Путин.