Трутнев: темпы привлечения инвестиций на Дальний Восток восстановят к концу 2021 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Профильные ведомства правительства РФ до конца 2021 года восстановят темпы привлечения частных инвестиций на Дальний Восток, которые упали в 2020 году. Об этом в четверг сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в докладе президенту Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"На презентации представлены проекты, которые реализуются с государственной поддержкой. В 2014 году писали законы, а работа началась реальная с 2015 года. В 2015 году у нас был первый 21 проект, на сегодняшний день их 2 604 <…> Развитие шло не совсем линейно, в 2020 году мы немного снизили, вы видите, что количество инвестиционных проектов больше, чем на сегодняшний день - 2 611, но к концу года мы динамику обязательно восстановим", - сказал Трутнев.

Полпред уточнил, что общая сумма фактических инвестиций благодаря господдержке на Дальнем Востоке составила 2 трлн рублей, а при выполнении всех соглашений макрорегион получит 6,3 трлн рублей инвестиций. Создана 81 тыс. рабочих мест.

"К 2030 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест", - добавил вице-премьер.

Кроме того, Трутнев предложил снизить размер необходимого стартового капитала для предпринимателей, желающих получить статус резидентов ТОР и СПВ. "ТОР собирает крупные и средние проекты, СПВ - средние и мелкие. В этом году будем вносить предложения по изменению барьеров входа - здесь стоит 5 млн рублей, считаем, что это очень много для мелкого бизнеса. Думаем, что можно понизиться, потому что не у каждого человека есть 5 млн стартового капитала, а особенно после пандемии надо поддержать мелкий бизнес", - сказал полпред.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.