Более 17 тыс. пользователей в мире в 2021 году были атакованы банковским троянцем QakBot

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 17 тыс. пользователей по всему миру были атакованы банковским троянцем QakBot с начала 2021 года, из них свыше 10,5 тыс. в России, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Число столкнувшихся с этой угрозой пользователей выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечают в компании.

QakBot был обнаружен в 2007 году, в последнее время разработчики активно вкладывались в его обновления. Банковские троянцы используются для кражи денег со счетов и из электронных кошельков и считаются одним из наиболее опасных типов вредоносного ПО. Последние версии QakBot умеют прекращать подозрительную активность или отключаться в случае запуска в виртуальной среде, а также способны красть электронные письма для проведения атак с применением социальной инженерии на пользователей из списка адресов жертвы.

"Вряд ли атаки QakBot прекратятся в ближайшее время. Авторы этого троянца продолжают добавлять в него новые возможности и обновлять его модули, чтобы украсть еще больше денег и данных. Раньше QakBot активно распространялся с помощью ботнета Emotet, но этот ботнет был отключен в начале года. Теперь же, судя по нашей статистике, злоумышленники нашли новый способ заражения этим троянцем", - приводятся в сообщении слова эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Антона Кузьменко.

Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам в спам-сообщениях и не открывать прикрепленные к ним документы, использовать системы онлайн-банкинга с многофакторной аутентификацией и регулярно обновлять все используемые программы.