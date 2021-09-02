Трутнев заявил, что инвестиции в проекты с господдержкой составили 50% всех вложений в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты с государственной поддержкой на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) составил в этом году 50% от всех вложений в макрорегионе. Об этом в четверг сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в докладе главе государства Владимиру Путину в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Важным является пункт, что по результатам восьми месяцев 2021 года инвестиции в проекты с государственными мерами поддержки обеспечивают почти 50% от общего объема инвестиций в ДФО. Мы можем уверенно говорить о том, что именно государственная поддержка, те преференции, которые созданы по вашему поручению, обеспечивают тот рост динамики развития на Дальнем Востоке, который сегодня зафиксирован", - рассказал Трутнев.

Он отметил, что в структуре инвестиций в ДФО представлены практически все отрасли. Наиболее скромные результаты могут отмечены только в туризме и лесной промышленности. "По туризму будет создаваться отдельная система преференций. С точки зрения окупаемости это более сложное направление деятельности", - отметил Трутнев.

Ранее Трутнев сообщал, что общий объем инвестиций, вложенных в экономику регионов российского Дальнего Востока, достиг 2 трлн рублей. В планах увеличить этот показатель до 11 трлн рублей к 2030 году.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.