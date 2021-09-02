Костин назвал Национальную систему платежных карт интересным для ВТБ активом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал оператора платежной системы "Мир" - Национальной системы платежных карт (НСПК) - интересным активом для банка. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК на полях Восточного экономического форума.

"Я думаю, да. В принципе, это важная инфраструктурная единица, которая, на мой взгляд, будет развиваться дальше", - сказал Костин, отвечая на вопрос, является ли НСПК интересным активом для ВТБ.

По мнению главы ВТБ, НСПК находится еще в начале пути своего развития. "И в дальнейшем, я думаю, что это будет неплохой проект, на нем можно и чисто заработать как на инвестиции", - добавил банкир.

В начале августа газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка сообщила, что в Минфине России обсуждается приватизация Национальной системы платежных карт.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.