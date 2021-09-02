Туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 млрд до 7 млрд рублей. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас в основном речь идет о долгах прошлого года. Соответственно, по ним с 44 млрд они до около 7 млрд руб. сократились", - сказала она.

"Цифра эта постепенно сокращается, но очень медленно, потому что Азиатско-Тихоокеанский регион собственно закрыт, популярная Индонезия, соответственно, Таиланд и Вьетнам, Европа. То есть Юго-Восточная Азия и Европа в первую очередь влияют на то, что сумма теперь медленно очень сокращается", - пояснила Догузова.

По ее словам, Ростуризм рассчитывает, что по мере открытия стран, туроператоры выполнят свои обязательства перед туристами.

Внутренний турпоток

Ростуризм рассчитывает на восстановление внутреннего турпотока до конца 2021 года.

"Динамика восстановления внутреннего туризма у нас хорошая. Если такая динамика сохранится, то мы по итогам этого года выйдем на доковидные показатели, на показатели 2019 года именно по внутреннему туризму", - сказала Догузова.

По словам Догузовой, сейчас Россия показывает одни из лучших в мире показателей по внутреннему туризму. "Пока еще рано какие-то окончательные цифры говорить по итогам года, но могу сказать, что мы либо достигнем показателей 2019 года, либо очень близко к ним подойдем. В прошлом году мы прогнозировали восстановление внутреннего туризма не ранее первого полугодия 2022 года. Поэтому мы идем сейчас с неким опережением в этом смысле", - сказала она.

Глава Ростуризма сообщила о том, что в коллективных средствах размещения, в том числе в отелях, гостинцах, хостелах, за семь месяцев останавливались 31,5 млн человек.

"Соответственно, мы понимаем, что примерно столько же по экспертным оценкам, по оценкам регионов, ездят либо с однодневными поездками, не ночуют, либо останавливаются не в гостиницах. Поэтому суммарно у нас количество людей, которые ездили по стране, путешествовали по стране составляет порядка 63 млн человек", - заключила Догузова.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.