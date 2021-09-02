Кабмин и "Единая Россия" организуют мониторинг реализации второго пакета мер поддержки IT

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство при поддержке партии "Единая Россия" организует мониторинг реализации второго пакета мер поддержки IT-отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Правительством при поддержке "Единой России" будет организован мониторинг реализации второго пакета мер поддержки IT-отрасли, для того, чтобы мы убедились, что меры быстро реализуются", - сказал вице-премьер на совещании по поддержке IT-отрасли.

Он отметил, что второй пакет мер направлен на стимулирование отечественных IT-решений, защиту интересов бизнеса, а также на повышение производительности труда.

Вице-премьер добавил, что в процессе обсуждения мер поддержки была собрана обратная связь. "Для сбора этой обратной связи мы использовали информационную систему координационного центра, которая по 13 различным независимым каналам из разных доступных источников собирает целостную картину, которая подтверждает необходимость и целесообразность мер", - сказал Чернышенко.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры.

Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения должна составлять не менее 90%, а штат должен состоять не менее чем из семи сотрудников.