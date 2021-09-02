"Единая Россия" предложила обязать IT-компании без ЦОД отчислять 1,2% годовой выручки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает обязать иностранные IT-компании, не имеющих центров обработки данных (ЦОД) в РФ, отчислять 1,2% годовой выручки на реализацию программы по устранению цифрового неравенства (УЦН). Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на совещании единороссов с правительством по поддержке IT-отрасли.

По его словам, действующая программа УЦН, реализуемая в регионах, недофинансируется. "Средств, которые поступают на нее, это неналоговые отчисления операторов связи в размере 1,2%, их недостаточно, чтобы охватить потребности. Я хотел бы предложить следующий подход: распространить это отчисление неналоговое в размере 1,2% на те IT-компании, кто не установил до настоящего времени на территории РФ центры обработки данных, как это установлено законом", - сказал Хинштейн.

Парламентарий сослался на то, что объем трафика иностранных компаний без ЦОД в России возрастает. "И эти затраты ложатся на наших операторов связи, на тот же самый Ростелеком", - сказал Хинштейн.