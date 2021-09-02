Путин поручил обсудить возможность отмены НДС в сфере судоремонта

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил главу Минфина Антона Силуанова обсудить с коллегами вопросы, связанные с возможностью отмены НДС в сфере судоремонта.

"Попрошу вас с коллегами пообсуждать вопросы, связанные со снятием НДС в сфере судоремонта. Сейчас не нужно отвечать, просто посмотрите повнимательнее. Естественно, очень бы хотелось, чтобы этот объем заказов, который размещается сейчас за границей, был размещен на наших верфях на территории Российской Федерации. Безусловно, это направление деятельности на Дальнем Востоке - судостроение, судоремонт - нужно поддерживать", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так он прокомментировал предложение главы Минпромторга Дениса Мантурова отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию рыболовецких судов.