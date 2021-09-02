ЦБ представил три альтернативных сценария развития экономики

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России представил три альтернативных базовому сценарию развития российской экономики - с глобальной инфляцией, усилением пандемии и финансовым кризисом, следует из опубликованного в четверг проекта основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ до 2024 года.

Помимо базового сценария, в рамках которого продолжается поступательный рост мировой и российской экономики, а улучшение эпидемической ситуации оказывает существенную поддержку этому процессу, ЦБ представил еще три сценария развития ситуации в российской экономике.

Сценарий "Усиление пандемии" предполагает, что темпы прироста ВВП в 2022 году будут близки к нулевым, в 2023 году - ускорятся до 3,5-4,5%, а к концу прогнозного горизонта вернутся к значениям, близким к потенциальному росту. "Влияние устойчивых факторов инфляции снизится раньше, чем в базовом сценарии, что сделает целесообразным смягчение ДКП в момент ухудшения эпидемической ситуации. В дальнейшем денежно-кредитная политика будет оставаться в целом нейтральной", - отмечает ЦБ.

Вариант с "Глобальная инфляция" приведет к тому, что в 2022 году более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и ВВП России. Однако сопровождающее этот рост повышение устойчивого инфляционного давления в мире вызовет более быстрое прекращение стимулирующей политики в крупнейших странах, чем предполагается в базовом сценарии. "Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных ставок потребует от Банка России проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй половине прогнозного периода", - указывает регулятора.

Сценарий "Финансовый кризис" иллюстрирует риски, связанные со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии. Он предполагает, что при сворачивании стимулирующей политики произойдет значительное и резкое ухудшение условий в мировой финансовой системе. Это станет причиной снижения ВВП России в 2023 году с последующим восстановлением экономической активности в 2024 году. "Резкое начало финансового кризиса и сопутствующее ослабление рубля станут значительным, хотя и временным проинфляционным фактором. Для обеспечения ценовой стабильности ЦБ потребуется решительно ужесточить денежно-кредитную политику в начале 2023 года. По мере снижения проинфляционных рисков и нормализации инфляционных ожиданий Банк России смягчит ДКП, что окажет поддержку восстановительному росту экономики в 2024 году", - следует из документа.