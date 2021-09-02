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Минприроды ожидает прироста запасов нефти в 2021 году на 540 млн тонн

Примерный прогноз прироста газа - 700 млрд куб. м

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ предварительно ожидает прироста запасов нефти и конденсата в 2021 году в объеме 540 млн т, запасов газа - на 700 млрд куб. м, сообщили ТАСС в министерстве.

"Примерный прогноз прироста: 540 млн т - нефть и конденсат, газ - 700 млрд куб. м", - отметили в Минприроды.

В опубликованной в апреле государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" говорилось, что восполнение запасов нефти и конденсата в РФ по категориям АВ1С1+В2С2 по результатам геологоразведочных работ в 2021 года ожидается в объеме 550 млн т, газа - 700 млрд куб. м, 400 млрд куб. м из которых придется на Арктику.

По итогам 2020 года прирост геологических запасов нефти в 2020 году достиг 559,8 млн т, газа - 1,6 трлн куб. м, а конденсата - 54,4 млн т.

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