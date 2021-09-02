ЕЭК не будет продлевать срок беспошлинного нахождения транспортных средств в ЕАЭС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не будет продлевать срок беспошлинного нахождения транспортных средств, ввезенных в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) до начала пандемии COVID-19, заявила в ходе брифинга помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"30 сентября заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Обращаем внимание граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги", - сказала Малкина.

Ранее комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей без уплаты таможенных платежей - сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.