Договор об общем рынке газа в ЕАЭС могут подписать в 2022 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Договор об общем рынке газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть подписан в 2022 году. Об этом заявила в ходе брифинга помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Что касается общего рынка газа, работа идет по плану - международный договор о его формировании могут подписать уже в 2022 году", - сказала Малкина.

По ее словам, в рамках общего рынка газа будет обеспечена возможность покупать этот энергоресурс на бирже. Для этого будет принят порядок биржевых торгов газом, который сегодня уже разрабатывается совместно с правительствами стран-участниц и национальными биржами.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Как заявлял глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, страны Евразийского союза должны подписать международный договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов до 1 января 2023 года. Общий рынок газа планируется запустить с 2025 года. В апреле сообщалось, что ЕЭК направила проект соглашения об общем рынке газа в страны ЕАЭС для внутригосударственного согласования.