Western Union возобновил операции с денежными переводами в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Выполняющая денежные переводы компания Western Union с четверга возобновила операции в Афганистане. Об этом говорится в ее заявлении.

"Компания Western Union рада сообщить, что с 2 сентября возобновляет услуги по денежным переводам в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как уточнила компания, получить деньги можно будет как в афгани (национальная валюта Афганистана), так и в долларах. Пока услуга в основном доступна в ряде пунктов обслуживания в Кабуле и его окрестностях.

Пока перевести деньги можно будет только в Афганистан, но не из него. До 17 сентября переводы будут осуществляться без комиссии.

Western Union приостановила операции в Афганистане после перехода Кабула под контроль талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан").