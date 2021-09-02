Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать торговлю услугами со всеми странами

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китай надеется разделить с мировым сообществом возможности для совместного развития торговли услугами. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении по случаю открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами 2021 года.

"Мы готовы работать со всеми сторонами, придерживаясь принципов открытого сотрудничества и взаимной выгоды, мы готовы совместно использовать возможности для развития торговли услугами и вместе содействовать восстановлению и росту мировой экономики", - цитирует китайского лидера агентство "Синьхуа".

По данным Министерства коммерции КНР, с января по июль объем торговли услугами Китая с другими странами составил 2,8 трлн юаней (около $435 млрд), это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт из КНР составил 1,33 трлн юаней (порядка $207 млрд), импорт в Китай - 1,47 трлн юаней (примерно $228 млрд).

Китайская международная ярмарка торговли услугами - крупнейшая в мире универсальная выставка в этой области. Она пройдет со 2 по 7 сентября в Пекине.