В Минцифры назвали беспочвенными опасения по поводу вреда для здоровья от сети 5G

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Опасения из-за якобы вреда, оказываемого здоровью технологией связи пятого поколения (5G), беспочвенны, связь безопасна. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в четверг на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), отвечая на один из вопросов учащихся.

"Мне кажется, слухи о вреде мобильной связи были всегда. Чем больше она развивалась, тем больше было слухов. Но при этом, я могу сказать, с точки зрения обращений граждан, наверное, поток делится так: две три граждан просят поставить им базовые станции и улучшить качество связи, одна треть просит что-то демонтировать, потому что [вышка] стоит близко и вредит здоровью. Но в целом запрос на то, чтобы связь была доступная, быстрая и дешевая, у нас таких запросов больше. В целом опасения есть, но мне кажется, они беспочвенны. <…> Конечно, 5G [имеет] доказанную безопасность, больше миллиона базовых станций стоит в мире. Конечно, я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит", - отметил Шадаев.

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков отметил, что 90% обращений жителей региона в департамент сейчас связаны с просьбой установить базовые станции, улучшить качество связи. При этом обращения, связанные с якобы пагубным влиянием на здоровье, наблюдались несколько лет назад и "сейчас это количество падает динамично". По словам Преснякова, такие обращения теперь можно "пересчитать по пальцам одной руки". При этом он указал на еще одно опасение граждан, связанное с перебоями связи в случае установки поблизости двух базовых станций разных операторов. Пресняков отметил, что это также является заблуждением.