Поток туристов в Сахалинскую область намерены увеличить вдвое к 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены за четыре года увеличить количество посещающих регион туристов в два раза. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС губернатор островного региона Валерий Лимаренко на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке.

"В целом в последние годы туристическая отрасль в Сахалинской области характеризуется положительной динамикой. Ежегодный рост турпотока превышает 10%. По итогам 2020 года число туристов составило свыше 200 тыс. К 2025 году планируем превысить отметку 400 тыс.", - сказал губернатор.

По его словам, уже сегодня спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске является одним из лучших курортов России. Глава региона выразил уверенность, что в 2025 году он войдет в число лучших курортов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность трасс превысит отметку 60 км, горнолыжный сезон продлится до 150 дней. "Мы планируем довести объем инвестиций в туристическую инфраструктуру горнолыжного комплекса до $200 млн", - добавил Лимаренко.

Губернатор рассказал, что увеличению спроса на путешествия по Сахалинской области способствовало несколько факторов, в том числе закрытие международных границ и программа туристического кешбэка. Участие в ней принимают четыре островных туроператора и более 60 российских компаний из других регионов. Еще один важный фактор - запуск первой чартерной программы федерального туроператора (компания TUI Россия) совместно с Ростуризмом. Всего по этой программе будет выполнено десять рейсов.

"Мы приступаем к реализации новых крупных проектов в туристической отрасли. Это всесезонный горный курорт "Итуруп Резорт" на территории Курильских островов стоимостью $165 млн. А также туристско-рекреационный кластер "Лагуна Буссе". Там будут созданы условия для размещения туристов и производства аквакультуры. Его стоимость $117 млн ", - рассказал о планах Лимаренко.

Развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.