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Пандемия COVID-19

Оперативный штаб увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Число еженедельных рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай увеличивается с одного до семи, в Хельсинки - с семи до 14

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 10 сентября увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, сообщается на сайте Росавиации.

Число еженедельных рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай увеличивается с одного до семи, в Хельсинки - с семи до 14.

По маршруту Калининград - Берлин авиакомпании начнут летать с частотой два рейса в неделю.

При этом было принято решение продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению в Танзании с учетом сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Теги
ОАЭГерманияФинляндияРоссияПандемия COVID-19
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