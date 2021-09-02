Эксперт считает, что роботы не смогут заменить креативные профессии

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Существующие технологии не позволяют роботам заменить ученых и деятелей культуры, при этом необходимость в ряде профессий может практически исчезнуть. Такое мнение выразил основатель и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев в четверг в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

"Роботы никогда не смогут заменить ученых, деятелей искусства, культуры - все, где нужно созидать, все, где нужен креатив, все, где нужно создавать что-то новое. Пока нет понимания, как это заменить. Все существующие нейронные сети сегодня работают на существующем data set, который быстро устаревает, тренды меняются. Так что такие профессии не заменить", - сказал Кивокурцев.

При этом необходимость в секретарях, офисных работниках, охранниках и многих рабочих профессиях может исчезнуть в ближайшие 10 лет благодаря развитию робототехники, считает Кивокурцев. "Такие [профессии], как токарь, фрезеровщик. То есть, это могут делать промышленные роботы. Но не полностью. Останется процент того, что будут делать люди. Конечно же стоит задуматься людям-консультантам, потому что роботы-консультанты наступают со всех сторон. Как с точки зрения приложений, когда можно сделать заказ онлайн, так и с точки зрения физических роботов, которых производит наша компания", - сказал Кивокурцев.

Как уточнил ТАСС Кивокурцев, в настоящее время существуют производственные мощности, которые позволят роботам заменить такую профессию, как токарь. Роботы могут полностью заменить сварщиков, но при условии выполнения работ в помещении, проводить работы "в поле" робот полноценно не может. "Благодаря роботам полностью исчезла профессия прачки, ведь по сути стиральная машина - это тоже робот", - отметил собеседник агентства. Также в перспективе роботы могут заменить хирургов, однако разработки в этом направлении находятся на очень ранней стадии.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.