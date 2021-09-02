Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг продолжил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,5%, до 3990,77 пункта, и во второй половине дня обновил исторический максимум. Долларовый индекс РТС вырос на 0,67% - до 1726,61 пункта.

Курс доллара на 19:54 мск снизился на 0,19% - до 72,84 руб., евро подорожал на 0,14% - до 86,42 руб.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,33% - до $73,26 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,49% и торгуется на уровне $70,3 за баррель.

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александра Осина, драйвером покупок на нефтяном сегменте стало "отсутствие сюрпризов в отношении политики ОПЕК+, продемонстрированное по итогам сентябрьской встречи мониторингового комитета".

"Ключевые макроданные в этот день публиковались в США - объем промышленных заказов в июле оказался чуть выше прогнозов, недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице вышло близко к ожиданиям.", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Корпоративный сектор

Лидерами спроса оказались акции "Русала" (+5,77%), которые обновили максимум на отметке 57,745 руб. за бумагу. Котировки растут на фоне информации "Русала" о возможном досрочном погашении части долга перед Сбербанком за счет продажи акций "Норникеля".

Лучше рынка выглядят акции "Лукойла". "Поводом для покупок стала информация о том, что российское руководство просит официальный Багдад рассмотреть меры по улучшению эффективности проекта "Западная Курна - 2". Ранее "Лукойл" нашел потенциального партнера на часть доли в иракском проекте "Западная Курна - 2", но ввиду того, что власти страны не одобрили участие другого партнера, компания ищет способы улучшить экономику проекта", - поясняет Осин.

В аутсайдерах дня оказались акции Х5 Retail Group (-1,79%), несмотря на информацию о том, что Сбербанк рассматривает возможность инвестиций в онлайн-бизнес группы. По данным "Фридом финанс", в конце апреля начальник управления по связям с инвесторами компании Андрей Васин заявлял, что инвестбанки оценили онлайн-бизнес X5 Retail Groupв $3-4,5 млрд для гипотетического IPO, которое может состояться в конце 2022 - начале 2023 года."Возможно, учитывая риски ускорения инфляции роста рыночных ставок и требуемой доходности вложений, рынок относится сейчас к подобным оценкам более консервативно. Для сравнения, капитализация Х5 составляет 660 млрд руб.", - уточняет Осин.

Прогноз

В пятницу, 3 сентября, при повышенных рисках прогноза преобладают шансы снижения российского рынка акций, считает Осин.

"Наиболее заметное влияние на настроения инвесторов может оказать публикация месячного отчета по рынку труда США. Также обратим внимание на индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за август", - добавляет Бахтин. По его оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах 3925-4005 пунктов, курс доллара ожидается в диапазоне 72,5-73,3 руб.