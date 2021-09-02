Кабмин 3 сентября обсудит финансирование единовременных выплат пенсионерам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о выделении средств на финансирование единовременных выплат пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, один из проектов распоряжений, которые планируется обсудить, касается военных пенсионеров. Ранее пресс-служба правительства сообщила, что готовится документ о выделении на эти цели 21,1 млрд рублей.

Еще один проект распоряжения, вынесенный на обсуждение, касается финансирования единовременных выплат остальным пенсионерам. На эти цели в конце августа уже было выделено более 433 млрд рублей.

Перечисление единовременных выплат гражданам, которые получают пенсии на карту, началось 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".