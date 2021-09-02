ТВЭЛ создает СП с немецкой компанией для производства изделий из титана для авиапрома

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. АО "ТВЭЛ" (топливная компания Росатома) и немецкий производитель и поставщик изделий из титановых сплавов Hermith GmbH создадут в России совместное предприятие. Соответствующие документы подписали в четверг президент ТВЭЛ Наталья Никипелова и генеральный директор Hermith GmbH Алексей Рассказов, сообщила пресс-служба топливной компании.

Новое СП, которое будет называться Hermith Aerospace, займется производством труб и трубных сборок для гидравлических систем летательных аппаратов, а также титановой проволоки для аддитивного производства.

"С немецкой стороны проекту придан статус "маякового проекта", т. е. проекта особой важности, а крупнейшие авиастроительные компании Европы и Северной Америки, такие как Airbus, Embraer и Bombardier, проявляют интерес к продукции совместного предприятия и ожидают начала поставок", - приводят в сообщении слова генерального директора Hermith GmbH Алексея Рассказова.

Титановая продукция - один из ключевых драйверов развития металлургического бизнеса топливной компании ТВЭЛ. По итогам 2020 года выручка от реализации титана выросла более чем на 30%, освоено несколько десятков новых номенклатур по российским и зарубежным стандартам.

ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Hermith GmbH - немецкий производитель и поставщик изделий из титановых сплавов со штаб-квартирой в Мюнхене. С 2011 года Hermith GmbH занимается исследованием новых титановых сплавов, оптимизацией их обработки и поставляет титановую продукцию на рынки Европы, США и Канады для нужд аэрокосмической промышленности, а также для автомобилестроения и медицины. Hermith GmbH принимает активное участие в развитии российско-германского взаимодействия в сфере производства изделий из титановых сплавов.