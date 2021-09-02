На ВЭФ обсудили, как Дальнему Востоку стать лидером развития в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первый день основной деловой программы VI Восточного экономического форума прошел в четверг во Владивостоке. Участники с самого начала задали высокую планку - Дальний Восток может стать одним из лидеров развития Азиатско-Тихоокеанского региона с населением в 4 млрд человек.

Но и проблемы с развитием инфраструктуры, привлечением инвестиций в регион на этом пути существенные. По мнению участников форума, развитие железных дорог, портов, производственных и жилых кластеров, климатических проектов должны к 2030 году превратить Владивосток в город-миллионник, а регион - в лидеры развития.

Фактически открывшие в этом году форум бизнес-диалог "Россия - АСЕАН" и сессия "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" подчеркнули стратегическую значимость Дальнего Востока для России и необходимость его опережающего развития. По мнению участников этих дискуссий и последовавших бизнес-диалогов "Россия - Китай" и "Россия - Индия", потенциально Дальний Восток обладает возможностями для самого динамичного развития в АТР. Но, как отметил президент Торгово-промышленный палаты РФ Сергей Катырин, привлечение инвесторов тормозит то, что нормативно пока не отрегулированы многие вопросы международного электронного документооборота, защиты персональных данных, стандартов. По его словам, эта повестка важна и для зарубежных партнеров, и для самих регионов Дальнего Востока, и работать над ней необходимо совместно.

Главным сдерживающим фактором остается недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. "На сегодняшний день транспорт остается узким горлышком, ограничивающим развитие одного из самых перспективных регионов в мире", - подчеркнул глава корпорации АЕОН Роман Троценко.

Речь, в первую очередь, - о расширении Восточного полигона железных дорог. Сейчас это один из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в текущем году провозной способности до 144 млн тонн в год, второй - до 180 млн до 2024 года. При этом потенциал логистики и развития контейнерных перевозок на Дальнем Востоке почти безграничен. "В прошлом году весь транзит по территории был 800 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте, прирост контейнерного транзита в этом году составляет порядка 30%. <...> Мы оцениваем транзит основной из Азии в Европу и обратно, общий грузопоток оценивается в 30 млн контейнеров", - отмечал президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. "Считаем, что будущее за контейнеризацией, предложим еще более хорошие услуги", - добавил глава РЖД Олег Белозеров.

Взгляд соседей

Как отметил член правления ассоциации вьетнамских бизнесменов Куок Вьет До, логистический потенциал Дальнего Востока дает уникальные возможности для развития. Он вспомнил инцидент в Суэцком канале, который показал востребованность альтернативных российских маршрутов. "Но глобальная проблема состоит в трудности торговли через порты Дальнего Востока, Приморья. Острая нехватка площадей, мощности портовых контейнерных терминалов", - отметил он. По его мнению, во Владивостоке необходим новый порт, сопоставимый по мощности с уже существующими в регионе. Впрочем, у властей планы такие есть, соответствующее соглашение планируется подписать как раз на форуме.

Крупнейшие соседи Дальнего Востока с оптимизмом смотрят на открывающиеся возможности. В том числе и с развитием другого глобального транспортного проекта, затрагивающего регион, Северного морского пути. "Россия может производить колоссальные объемы сжиженного газа, это прекрасный рынок для импорта - сейчас 1%, будет 14%, есть более 1 млн тонн, а будет 8 млн тонн газа. Существующие договоры на 16 млн тонн увеличатся до 40 млн в ближайшее время, поэтому на восточный морской коридор будет падать существенная доля этих 20 млн тонн - это будет 60% всех поставок в 2025 году", - отметил председатель индийской Chennai Port Trust Шри П. Равендран.

"Мы испытываем большой энтузиазм по поводу тех возможностей, которые можем использовать на Дальнем Востоке (России). Этот регион - на радаре делового сообщества Индии. Это проекты по модернизации аэропортов, грузовых терминалов. И еще одна привлекательная возможность - сельское хозяйство", - добавил глава федерации торгово-промышленных палат Индии Удай Шанкар.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что его страна готова работать с РФ для развития сотрудничества на всей территории Дальнего Востока. По его словам, Китай готов поощрять любые предприятия, которые могут инвестировать в Дальний Восток, расширять сотрудничество в сфере переработки и производства, совместной добычи ресурсов, развитии инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, транспорта и таможенной логистики.

Как отметил министр промышленности и торговли Вьетнама Хонг Зиен Нгуен, в условиях пандемии необходимо наладить международное сотрудничество, поддерживать социально-экономическое развитие. Наиболее перспективными направлениями он назвал энергетику, АПК, телекоммуникации, ТЭК, цифровую трансформацию экономики, транспорт и "зеленую" инфраструктуру. В свою очередь председатель филиппино-российской бизнес-ассамблеи Арми Лопез Гарсия отметила заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества с Россией в области медицинского сотрудничества (Филиппины уже используют российскую вакцину "Спутник V"), а также в модернизации энергетики.

По мнению замглавы "Русгидро" Сергея Мачехина, перспективной областью сотрудничества России и АСЕАН является сегмент R&D, особенно в области цифровизации энергетики и инжиниринговых услуг. В 2022 году во Владивостоке открывается кластер R&D, который будет изучать геотермальные и водородные источники энергии. Эти разработки Россия сможет предложить партнерам в АСЕАН, добавил Мачехин.

"Зеленая" энергетика

Иностранные участники форума активно призывали обратить внимание и на климатический фактор. "Также я бы хотел поговорить об изменениях климата, это очень важная тема. Как и пандемия, она объединяет нас всех вне зависимости от того, какова структура наших экономик", - отметил экс премьер-министр Австралии (2007-2010, 2013 годы) Кевин Майкл Радд. Как считает глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, идущий энергопереход уже становится новой догмой, но несет риски для структуры экономики Дальнего Востока.

Именно Дальний Восток, по словам Чекункова, может стать мировым лидером климатических проектов. Речь, в частности, о проекте создания свободной экологической зоны "Экопорт Дальний Восток", которая будет стремиться к углеродной нейтральности, здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.

По оценке вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса АО "Русатом Оверсиз" Антона Москвина, реализуемые на Дальнем Востоке проекты в сфере "зеленой" энергетики могут вывести Россию в лидеры этого направления, особенно в части экспорта водорода. "Создание заправочных комплексов, портовой инфраструктуры, хранилищ водорода, по нашему мнению, позволит реализовать идею водородной экономики в рамках Сахалина и фактически регион должен стать пилотом для применения таких технологий. <…> Мы должны однозначно стремиться к тому, чтобы стать одним из лидеров этого рынка, как минимум в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как максимум - на рынке стран Европы", - отметил он. Северный морской путь может стать решением в транспортировке водорода на европейские рынки, добавил гендиректор АО "Корпорация развития Камчатки" Константин Коротов.

Реальные шаги

Практическим ответом на ожидания участников форума стало проведенное президентом РФ на полях ВЭФ совещание по развитию Дальнего Востока. Перед его началом Владимир Путин дал старт четырем инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и заверил, что власти будут поддерживать все подобные начинания.

Речь, в частности, о новом цехе механической обработки деталей на заводе двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. По словам главы и владельца "Соллерс" Вадима Швецова, со следующего года завод фактически удвоит экспорт двигателей, до 30 тыс. штук в год. Но в планах российских и японских партнеров уже более амбициозная цель - наладить во Владивостоке выпуск электромобилей. Кроме того, стартовала работа свиноводческого кластера "Русагро-Приморье". Предприятие займется высокотехнологическим производством свежего мяса с поставками как на внутренний рынок, так и в страны Юго-Восточной Азии. "НК Лотос" ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс, который позволяет выращивать более 8 тыс. тонн овощей в год. Следующим этапом планируется выйти на объем в 25 тыс. тонн готовой продукции. Научно-производственная группа компаний "Арника" запустила первое высокотехнологичное производство "Кормбиосинтез" по выпуску кормовых витаминов и защищенных аминокислот.

Как отметил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, с 2015 года общая сумма фактических инвестиций благодаря господдержке на Дальнем Востоке составила 2 трлн рублей, а при выполнении всех соглашений макрорегион получит 6,3 трлн рублей инвестиций. К 2030 году в экономику Дальнего Востока планируется привлечь 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест. Трутнев призвал считать инвестиции в регион не поддержкой местной экономики, а высокоокупаемым проектом.

Города-миллионики

Для реализации проектов необходимо привлекать новое население. Уже через 10 лет, по мнению министра Чекункова, агломерация Владивостока может стать первым городом-миллионником в регионе. Достичь этого власти намерены за счет строительства города Спутник на 300 тыс. жителей. Также в агломерацию могут войти город Артем и застройки проекта "Дальневосточный квартал" на 50 тыс. жителей. Сейчас население Владивостока - это около 600 тыс. человек.

Такой амбициозный взгляд, возможно, и нужен региону. Уже на самом совещании Владимир Путин признал, что российские власти затянули с расширением пропускных возможностей железных дорог региона. Из-за этого бизнес и регион сейчас не в полной мере могут воспользоваться благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков. Президент призвал ставить цели стратегической перспективы.