"Сбер" и Газпромбанк предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Сбер", Газпромбанк и группа "Русская медная компания" подписали в ходе ВЭФ-2021 договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд рублей для финансирования проекта группы по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе банков.

"Общая сумма синдицированного кредита составляет 195 млрд рублей, из которых 97,5 млрд рублей - 50% от всего кредита - предоставит "Сбер". Реализация проекта станет мощным драйвером развития экономики Хабаровского края, увеличит российский экспорт меди и создаст несколько тысяч рабочих мест, ведь проектируемый горно-обогатительный комбинат будет самым мощным в стране", - сообщила вице-президент Сбербанка Ольга Харламова.

Финансирование предоставляется ООО "Амур Минералс" (входит в группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также по строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.