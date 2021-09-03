В ВЭФ участвуют лично более 4 тыс. человек из порядка 65 стран

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 4 тыс. участников из более чем 65 стран присутствуют лично на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом заявил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в интервью телеканалу РБК в рамках ВЭФ.

"Личное участие из-за рубежа снизилось, но тем не менее более 4 тыс. участников из более чем 65 стран мира в Восточном экономическом форуме этого года примут участие", - сказал он.

Директор фонда подчеркнул, благодаря доступности всех сессий в онлайн-формате география участников значительно расширилась. Он также отметил, что организаторы создали все условия для того, чтобы гости смогли поучаствовать в форуме без прохождения карантина.

При этом Стуглев уточнил, что организация форума стала дороже на 30%.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.