Правительство Чукотского АО и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве по укреплению социальной и инфраструктурной составляющей региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Стороны согласились совместно укреплять социальную и инфраструктурную составляющую региона, в том числе в Билибино и Певеке, где находятся Билибинская АЭС и плавучая атомная ТЭС имени М. В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Со стороны Чукотского автономного округа соглашение подписал губернатор Роман Копин, со стороны "Росатома" - Алексей Лихачев. Документ предусматривает возможность совместного участия сторон в проектах по развитию Северного морского пути, улучшению качества связи в населенных пунктах региона, их энергообеспечения и благоустройства.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.