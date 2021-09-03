Росатом, Якутия и Минвостокразвития подписали соглашение о безуглеродной атомной генерации

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Представители госкорпорации "Росатом", Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Якутии подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение по реализации проекта безуглеродной атомной генерации в Арктической зоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росатома.

"Начиная с 2018 года мы ускоренными темпами реализуем проект сооружения АЭС малой мощности в российской Арктике, которая является новым эталоном экологически чистого и надежного источника энергии, служащего на благо региона и его населения", - заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Со стороны Якутии соглашение подписал глава республики Айсен Николаев, а со стороны министерства - его глава Алексей Чекунков. Стороны планируют рассмотреть возможность использования концессионной модели при поддержке АО "ВЭБ Инфраструктура" для реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии.

Строительство позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность энергоснабжения и цен на электрическую энергию. Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования - до 60 лет.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.