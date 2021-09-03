Правительство планирует создать цифровую платформу для стройотрасли

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Цифровую платформу, в которую будут интегрированы все программы, связанные со строительством, планируют создать в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе лекции-экскурсии об архитектуре и строительстве, прочитанной в Ульяновске и продемонстрированной в рамках владивостокского трека просветительского марафона "Новое Знание".

"Сейчас среди задач, которые я ставлю перед своими коллегами, - создать цифровую платформу, в которой нужно объединить все программы, которые будут работать на строительство. Это и программы, связанные с планированием городов, и технологии информационного моделирования", - сказал вице-премьер.

По его словам, будущее стройотрасли - цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект.

II Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 1 по 3 сентября 2021 года в 6 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Владивостоке. Владивосток представляет на марафоне тематический трек "Бизнес". Мероприятия трека проходят на площадке Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс.

Марафон "Новое Знание" приурочен ко Дню знаний, в роли лекторов и наставников выступают свыше 150 российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и бизнесмены.