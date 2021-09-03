В Японии предположили, что природный газ может стать средством перехода к чистой экономике

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Использование природного газа может стать важным средством для международного перехода к чистой экономике. Об этом в пятницу заявил управляющий Японского банка для международного сотрудничества Тадаси Маэда, выступая на Восточном экономическом форуме.

"В мире становится достаточно сложно получить публичное финансирование из государственных или окологосударственных средств для проектов, связанных с газом. Однако мы считаем, что для создания чистой экономики необходим переходный период, важным средством для обеспечения которого может стать природный газ. Поддержка проектов с этим энергоносителем остается нашим приоритетом при условии участия в них японских компаний", - сказал он на сессии "Бизнес-диалог "Россия-Япония", которая проходит в рамках ВЭФ в режиме онлайн.

Маэда подчеркнул, что JBIC рассматривает участие в проектах "Арктик СПГ-2", а также создания перевалочных баз СПГ в Мурманске и на Камчатке. Он отметил, что ориентировочный размер проекта составляет €9,3 млрд, при этом финансовая нагрузка банка достигнет около 20%. Кроме того, Маэда заявил, что JBIC изучает возможность присоединения к проектам в области солнечной и ветряной энергетики в сотрудничестве с РФПИ.

Представители японских компаний и организаций принимают участие в сессии по видеосвязи из студии в Токио.

2 сентября "Новатэк" и JBIC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.