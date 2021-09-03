"Интеррос" вложит 10 млрд рублей в венчурный фонд

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Интеррос" создала венчурный фонд "Восход" для развития стартапов на Дальнем Востоке. Инвестиции в фонд составят 10 млрд рублей, заявил в пятницу в рамках одной из сессий Восточного экономического форума гендиректор компании Сергей Бахетин.

"Интеррос" принял для себя решение создать венчурный фонд под названием "Восход" здесь, на Дальнем Востоке. Мы обязались вложить 10 млрд рублей в ближайшие пять лет, причем планируем вложить первые деньги уже в 2021 году", - сказал Бахетин.

Он отметил, что основная цель фонда - оказывать поддержку стартапам в разработке бизнес-планов и программ обучения. "Мы как частный фонд более гибкие в каких-то вопросах, поэтому можем закрыть эту нишу поддержки стартапов на ранней стадии, когда есть большие риски - с учетом нашего опыта и понимания рынка", - подчеркнул Бахетин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.