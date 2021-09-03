Логистический кластер планируют создать на севере Амурской области к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Крупную угольную железнодорожную станцию с объемом погрузки 5 млн т в год планируется создать на севере Амурской области к 2023 году. Соглашение об этом подписали на Восточном экономическом форуме, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Между правительством области и компанией ООО "АнтрацитИнвестПроект" и акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" подписано соглашение о создании логистического кластера в Тындинском районе области. Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза, находящегося в Республике Саха (Якутия) до железнодорожной станции Талума (Амурская область, Тындинский район) и погрузку доставленного угля в вагоны с выдачей на пути ООО РЖД", - говорится в сообщении.

Инвестор планирует вложить в проект около 3 млрд рублей. Проект создадут в рамках территории опережающего развития "Приамурская". Строительство начнется в октябре 2021 года и завершится к 2023 году. В рамках проекта в поселке Юктали Тындинского района для сотрудников будущего предприятия будет построено жилье. Новая структура обеспечит занятость для 312 человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.