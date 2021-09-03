Девелопер "ПИК" планирует развивать модульное домостроение на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России девелопер "ПИК" изучает возможность модульного домостроения в Сахалинской области, сообщил в пятницу вице-президент по региональному девелопменту компании Алексей Алмазов на сессии Восточного экономического форума.

"Мы со своей стороны активно исследуем технологию модульного домостроения, в Москве сейчас делаем пилотный дом по новой технологии и активно изучаем реализацию такого производства на территории Сахалинской области для того, чтобы вне зависимости от трудовых ресурсов иметь возможность производить дома машиностроительным способом", - сказал Алмазов.

Он пояснил, что модульная технология представляет собой конвейер, который на заводе фактически выпускает готовые квартиры с мебелью. Они в свою очередь собираются на площадке. "В себестоимости девелоперского проекта основную часть занимает себестоимость непосредственного строительства здания. Использование индустриальных методов в строительстве, конечно, позволяет снивелировать риски, связанные с недостатком рабочей силы, с ростом строительных материалов", - добавил Алмазов.

Группа компаний "ПИК" на протяжении последних полутора лет развивает экспансию на Дальнем Востоке. "Мы работаем с Сахалинской областью, Приморским краем, Амурской областью, Хабаровским краем и видим очень большие перспективы на Дальнем Востоке", - подчеркнул Алмазов.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 6,2 млн кв. м недвижимости. Ранее гендиректор ПИК Сергей Гордеев сообщал, что за счет модульного строительства компания хочет научиться возводить жилье за две недели.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.