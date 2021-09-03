МЭР создало план для международного признания системы верификации выбросов РФ к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало план, целью которого является признание на международном уровне российской системы выбросов парниковых газов к концу 2023 года. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках сессии "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации" на полях Восточного экономического форума.

"Отдельным треком идет создание системы верификации [выбросов], с тем, чтобы у нас формировался рынок организаций, которым доверяют и которые могут оценивать итоги климатических проектов, поглощение, сокращение выбросов, закачку и так далее. Очень важно добиться признания и нашей системы, и таких организаций на международном уровне. Мы такой план подготовили. Росаккредитация задачу получила, коллеги активно этим занимаются. У нас есть план, чтобы мы к концу 2023 года добились признания нашей системы на международном уровне", - сказал Решетников.

Кроме того, в рамках сокращения вредных выбросов ведется работа по созданию системы климатического мониторинга, добавил глава Минэкономразвития.

Ранее Минэкономразвития предложило включить возможность верификации отчетов о вредных выбросах в федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" для получения более достоверных данных об эмиссии парниковых газов в рамках государственного учета.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.