В Еврейской автономной области появится собственная санитарная авиация

ТАСС, 3 сентября. Вертолет для экстренной доставки тяжелобольных пациентов впервые начнет работу в Еврейской автономной области. Соглашение подписали на Восточном экономическом форуме, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

На первом этапе в регионе будет базироваться вертолет Ми-8, в будущем его сменит новая модель в современной комплектации.

"Собственная санитарная авиация появится в ЕАО. Вертолет для экстренной доставки тяжелобольных пациентов теперь будет базироваться непосредственно в Биробиджане. Соответствующее соглашение с АО "Национальная служба санитарной авиации" заключено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает не только эвакуацию людей, но и развитие инфраструктуры, подготовку персонала.

"Собственная санитарная авиация - это очень важный шаг в развитии здравоохранения региона. Теперь мы сможем максимально быстро доставлять больных из отдаленных районов области в Биробиджан и, при необходимости, в медицинские центры Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ростислава Гольдштейна.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.