Дегтерев заявил, что инвесторы интересуются проектом строительства ГЭС в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские инвесторы могут принять участие в реализации проекта строительства Ниманской ГЭС в Хабаровском крае. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время сессии "Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов" на Восточном экономическом форуме.

"Ниманская ГЭС под электрификацию Байкало-Амурской магистрали, плечо доставки электроэнергии 100 км, 600 мегаватт. Большой интерес проявляют инвесторы из-за рубежа, в первую очередь из Китая, у них прекрасные компетенции", - сказал Дегтярев.

Ниманская ГЭС на реке Ниман в Верхнебуреинском районе Хабаровского края будет обеспечивать электроэнергией второй путь Байкало-Амурской магистрали. Проект представили в правительство России, после президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реке Ниман, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа.

Ранее, представляя потенциал края в павильоне региона на "Улице Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме, Дегтярев рассказал об еще одном крупном проекте в сфере энергетики - о строительстве Тугурской приливной электростанции и завода по производству водорода. Объем требуемых вложений власти оценили в $30 млрд. "Самый амбициозный проект, который сейчас отрабатывается правительством Хабаровского края, это, конечно, Тугурская приливная электростанция и производство зеленого водорода. Инвестиции мы оцениваем в $30 млрд. Перепад воды 474 м, то есть суммарно столб в сутки 9,5 м туда-обратно гуляет. Представляете, какая огромная энергия, до 8 ГВт будет мощность", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что производство зеленого водорода очень энергоемкое. Планируется увязать производство дешевой зеленой электроэнергии с производством водорода из морской воды. "Оцениваем проект примерно в 5 млн т водорода в год. Если говорить о будущем энергетики - это где-то четверть будет всего водорода в России производится на Тугурской электростанции", - сказал Дегтярев.

Строительство приливной электростанции в Тугурском заливе в Тугуро-Чумиканском районе на 8 ГВт - советский проект, который в свое время не получил развития. Электростанция будет генерировать электричество для производства водорода.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.