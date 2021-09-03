Титов предложил ввести электронную очередь на погранпереходах между РФ и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил организовать электронную очередь на пограничных переходах между Россией и Китаем из-за низкой пропускной способности с российской стороны.

"Сегодня мощность погранпереходов в Дальневосточном федеральном округе снижена по факту до 20-25 машин [в сутки], хотя в общем всегда было больше. А китайская сторона, которая в свое время сдерживала переход из-за пандемийных ограничений, сегодня полностью открыла границу, естественно, при сохранении требования ПЦР-тестирования. Они готовы принимать до 50 машин. К сожалению, сдерживание идет по вине российской стороны", - сказал Титов на сессии в рамках ВЭФ "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций", обращаясь к участвующему в дискуссии генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Титов считает, что проблема возникла из-за "плохо организованного прохождения границы". "Сегодня машины стоят до месяца и ждут перехода. При этом и самореализация очереди уже идет, при этом появляются какие-то "решалы", которые дают возможность пропускать машины за 1,5-2 дня. И в этом смысле одно очень хотелось бы решение - ввести электронную очередь. Несложное техническое решение", - добавил Титов.

Он пояснил, что содействие Генпрокуратуры позволит наладить процесс бесперебойного экспорта российской продукции в Китай.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.