Инвестор вложит 23,5 млрд рублей в парк развлечений и гольф-клуб в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Восток резортс" планирует инвестировать 23,5 млрд рублей в создание гольф-курорта с отелем в Приморском крае и строительство тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса во Владивостоке. Соответствующее соглашение компания подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края и Инвестиционным агентством Приморского края на Восточном экономическом форуме.

"Нам нужны такие проекты, нужно создавать условия для отдыха людей, для привлечения туристов в Приморский край. Это очень большая и важная работа", - сказал на церемонии подписания зампредседателя правительства России - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Инвестор планирует построить тематический парк развлечений и курортно-гостиничный комплекс "Парк Русский" на территории площадью более 50 га. Объем инвестиций составит 15 млрд рублей. За основу компания возьмет концепцию "Сочи Парка" - первого тематического парка в России, входящего в топ-25 лучших парков Европы.

Также во Владивостоке появится гольф-клуб мирового уровня, в инфраструктуру которого включат отель. Площадь объекта - 170 га. Объем инвестиций проекта "Гольф-курорт Приморье" составит 8,5 млрд рублей.

По словам Трутнева, планируется оказывать поддержку развитию туристической отрасли в регионе. "Сейчас обсуждаем возможность разработки отраслевых преференций. И одна из таких мер поддержки касается туристической сферы. Это делается для того, чтобы как можно больше инвесторов приходили на Дальний Восток", - отметил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.