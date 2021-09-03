Более 3 млрд рублей направят на финансирование инфраструктуры в Якутии по облигациям

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ с помощью инфраструктурных облигаций привлечет более 3 млрд рублей на возведение инфраструктуры под жилищное строительство в Якутии. Соответствующий меморандум на Восточном экономическом форуме в пятницу подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава Якутии Айсен Николаев.

"ДОМ.РФ с помощью механизма инфраструктурных облигаций привлечет более 3 млрд рублей для финансирования строительства инфраструктуры в Якутии. <…> В рамках меморандума планируется построить в квартале "Воинская часть" в Якутске школу на 990 мест, две допгруппы детского сада, а также поликлинику на 600 посещений. А в квартале "Р" в Нерюнгри возведут детский сад на 250 мест и объекты инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

В целом инфраструктурные облигации позволят реализовать в Якутии два проекта комплексного строительства общей жилой площадью 359,7 тыс. кв. м: в Якутске - квартал "Воинская часть" (проект "Звездный") площадью 264,8 тыс. кв. м и в Нерюнгри - квартал "Р" площадью 94,9 тыс. кв. м.

С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов России и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта России.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.