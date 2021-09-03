Беспилотная авиадоставка грузов может заработать в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Беспилотная доставка грузов самолетами может заработать в 2022 году, при этом в обозримом будущем возможно начало и пассажирских перевозок воздушным беспилотным транспортом. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на сессии "Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока" Восточного экономического форума.

"Сейчас идет подготовка к производству беспилотников, определили 48 маршрутов. Мы сейчас формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы до них потребуются. И я думаю, в 2022 году мы точно начнем эту доставку", - сказал Чалик.

По его словам, сначала запуск планируется протестировать на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком округе и в Ханты-Мансийске.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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