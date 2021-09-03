{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум
Обновлено 

Беспилотная авиадоставка грузов может заработать в 2022 году

Как сообщили в Минтранспорте, определены 48 маршрутов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Беспилотная доставка грузов самолетами может заработать в 2022 году, при этом в обозримом будущем возможно начало и пассажирских перевозок воздушным беспилотным транспортом. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на сессии "Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока" Восточного экономического форума.

"Сейчас идет подготовка к производству беспилотников, определили 48 маршрутов. Мы сейчас формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы до них потребуются. И я думаю, в 2022 году мы точно начнем эту доставку", - сказал Чалик.

По его словам, сначала запуск планируется протестировать на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком округе и в Ханты-Мансийске.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Титов попросил генпрокурора проверить снижение энерготарифов для бизнеса Дальнего Востока
По словам бизнес-омбудсмена, предприниматели так и не увидели уменьшения стоимости
Читать полностью