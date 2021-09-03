"Почта России" запустит беспилотную доставку для 18 населенных пунктов Камчатки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки и "Почта России" подписали соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума. Стороны скоординируют усилия в области развития беспилотной авиации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Вместе с "Почтой России" договорились о реализации проекта по беспилотной доставке почты. Транспортная доступность отдаленных поселков региона осложнена и нередко осуществляется только путем авиасообщения. Однако из-за сложных климатических условий порой даже вертолеты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень оказание населению услуг по доставке почты", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

"Почта России" планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае в 2023 году.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.