Росатом и "Норникель" подписали соглашение о строительстве дизель-СПГ ледокола

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о совместном проектировании и строительстве двухтопливного дизель-СПГ ледокола.

"Строительство СПГ-ледоколов - новый этап развития Северного морского пути. Они позволят закрыть потребности инвесторов в западном секторе, заменив выбывающие из эксплуатации атомные ледоколы старой серии, а также высвободив более мощные суда для работы на востоке", - отметил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Подписание соглашения, как надеются стороны, позволит увеличить грузооборот по Северному морскому пути и обеспечить ледокольную проводку грузовых судов компании "Норникель", а также судов обеспечения проектов, реализуемых на полуострове Таймыр, в западной части акватории Северного морского пути, в том числе в Енисейском заливе и на реке Енисей взамен выводимому из эксплуатации атомному ледоколу типа "Таймыр".

В рамках договоренностей Норникель предоставит "Росатому" информацию по перспективным грузопотокам, типам судов и количеству рейсов в порт и из порта Дудинка. На основании этого будет разработано задание на проектирование и строительство СПГ-ледокола, договор на проектирование и строительство которого планируется подписать сторонами в 2022 году.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.