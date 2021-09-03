Путин: ВЭФ занял достойное место в международном календаре подобных форумов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Восточный экономический форум (ВЭФ) интересным и полезным, в том числе для отечественного и иностранного бизнеса, представителей власти и жителей региона.

На встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ в пятницу глава государства отметил, что форум "прочно занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода". "Это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти", - считает Путин.

Он пояснил, что ВЭФ "позволяет проанализировать то, что сделано в регионе, огромном регионе России - Дальневосточном - за предыдущее время и наметить совместно какие-то шаги по развитию региона".

"Это важно для людей, здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, а для бизнеса - для того, чтобы начать или продолжить интересные, перспективные проекты, которые для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем смысле слова амбиции, приносят прибыль, что немаловажно", - подчеркнул президент.

Он отметил, что на нынешней встрече хотел бы получить информацию о работе на ВЭФ.