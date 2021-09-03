Якутия планирует добыть в 2021 году рекордные объемы золота, угля, газа и нефти

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) по итогам 2021 года планирует добыть рекордные объемы золота, угля, газа и нефти, сообщил в пятницу на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев.

"Мы находимся на первом месте в стране по запасам алмазов, урана, олова. На втором - по серебру, сурьме и коксующемуся углю, по золоту - на четвертом месте. В этом году мы ожидаем очередных исторических рекордов по добыче золота - свыше 40 т, угля - мы выйдем на добычу порядка 35 млн т, газа - 12 млрд кубов и нефти - свыше 17 млн т", - сказал Николаев.

Он отметил, что государственные балансы учли порядка 3 тыс. месторождений, 16 тыс. проявлений минерального сырья. "800 недропользователей ведут деятельность по 3 тыс. лицензиям. Из них более 60% лицензий - на разведку и добычу. Если быть точным, 1 931 [месторождений]", - сказал Николаев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.