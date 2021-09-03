Путин заявил, что Россия пытается развивать экспорт переработанной древесины

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил продолжающиеся пока неудачи при переходе от экспорта необработанной древесины к экспорту товаров глубокой переработки леса. Такую оценку ситуации глава государства дал в пятницу на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Александр Григорьевич (Абрамов, председатель совета директоров Evraz - прим. ТАСС) сказал о том, что государство осуществляет стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины. Александр Григорьевич, государство пытается реализовать эту стратегию уже в течение многих лет. И в течение многих лет мы все возвращаемся и возвращаемся к центру поля", - сказал Путин.

Чтобы эта ситуация сдвинулась с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов, подчеркнул президент. В частности, Путин заметил, что речь должна идти о реальной, существенной, эффективной поддержке со стороны государства тех, кто хочет заниматься глубокой переработкой древесины. Поэтому он предложил поддержать предлагаемый Evraz проект с японскими партнерами и в целом внимательно анализировать все, что происходит на рынке, добавив, что видит, как много проблем возникает у тех, кто собирается строить предприятия перерабатывающего профиля или ЦБК.

Говоря о конкуренции, глава государства подчеркнул, что "никто нас с нашим товаром вообще нигде не ждет, кроме как с чисто сырьевым". "Но нам-то с вами нужно думать о другом. Нам-то с вами нужно переработкой заниматься, и чем глубже, тем лучше, создавать рабочие места в стране, налоговую базу поднимать на всех уровнях, компетенции получать", - перечислил он.

При этом Путин предостерег, что со стороны конкурентов возможны меры давления, вплоть до шантажа и попытки заменить российскую продукцию товарами из других регионов. "Да, у них есть жирок, они накопили и могут себе позволить что-то покупать подороже какое-то время. Потом сдуются, если поймут наши серьезные намерения, и захотят работать с нами по-честному", - заключил президент, заметив, что в конечном итоге все так и получается, если мы сами ведем себя достойно, последовательно, и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем свои интересы.