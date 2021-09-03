{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

Путин заявил, что контейнерные перевозки по Севморпути должны быть выгодными

Президент пояснил, что для этого необходимо "поработать над развитием и укреплением береговой, портовой инфраструктуры", а также над вопросами, связанными с обеспечением безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Контейнерные перевозки по Северному морскому пути важно налаживать, однако они должны быть экономически целесообразными и выгодными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути: мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше, этот Северный морской путь использовался и для контейнерных перевозок", - отметил глава государства.

Он пояснил, что для этого необходимо "поработать над развитием и укреплением береговой, портовой инфраструктуры", а также над вопросами, связанными с обеспечением безопасности. "И самое главное - эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
ФАС начала фиксировать снижение предложения бензина на бирже
Замглавы службы Виталий Королев отметил, что прохождение пика в ближайшее время повлияет на стабилизацию
Читать полностью