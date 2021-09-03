Путин заявил, что контейнерные перевозки по Севморпути должны быть выгодными

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Контейнерные перевозки по Северному морскому пути важно налаживать, однако они должны быть экономически целесообразными и выгодными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути: мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше, этот Северный морской путь использовался и для контейнерных перевозок", - отметил глава государства.

Он пояснил, что для этого необходимо "поработать над развитием и укреплением береговой, портовой инфраструктуры", а также над вопросами, связанными с обеспечением безопасности. "И самое главное - эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными", - подчеркнул Путин.