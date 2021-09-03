"Удоканская медь" заключила соглашение по второй очереди Удоканского месторождения

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь", Минвостокразвития РФ и правительство Забайкальского края подписали соглашение о намерениях по второй очереди Удоканского месторождения меди. Инвестиции компании в строительство второй очереди ГМК "Удокан" составят около 289 млрд рублей.

Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума. Президент России Владимир Путин присутствовал на подписании в режиме видео-конференц-связи. Подписи на документе поставили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, председатель совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев и исполняющий обязанности генерального директора "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов.

"Суммарная перерабатывающая мощность первой и второй очереди комбината составит около 40 млн тонн руды в год. Инвестиции "Удоканской меди" составят около 289 млрд рублей. Окончательные параметры инвестиционного проекта, включая точную стоимость, будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации и прохождения необходимых экспертиз и согласований", - говорится в материалах к подписанию соглашения.

Вторая очередь строительства ГМК "Удокан" предусматривает переработку ориентировочно 24 млн тонн руды в год (в дополнение к объему переработки первой очереди до 15 млн тонн руды ежегодно с учетом потенциала технологического оборудования). Сейчас компания разрабатывает международное технико-экономическое обоснование проекта второй очереди. Финансирование строительства ГМК "Удокан" планируется реализовывать на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

В свою очередь, Минвостокразвития и правительство Забайкальского края окажут инвестиционному проекту содействие с целью строительства объектов энергетической, аэропортовой, железнодорожной, автодорожной, инженерной, социальной, жилищной инфраструктуры.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.