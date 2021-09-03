{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство выделило регионам почти 400 млн рублей на страхование сельхозпродукции

В число регионов, которые заявили о такой потребности, вошли Карелия, Ставропольский край, Брянская, Калужская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 15 регионам 398,4 млн рублей на возмещение затрат аграриев по договорам страхования сельскохозяйственной продукции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства РФ.

Деньги поступят в регионы, которые заявили о такой потребности. В их число входят Карелия, Ставропольский край, Брянская, Калужская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Отмечается, что решение позволит увеличить застрахованную посевную площадь на 94,6 тыс. га и обеспечит прирост застрахованных сельскохозяйственных животных до 178,9 тыс. голов.

Средства поступят из резервного фонда правительства, добавили в пресс-службе. В течение 20 дней Минсельхоз должен будет заключить с региональными властями соглашения о предоставлении субсидий, а затем проконтролировать целевое использование денег.

Теги
Россия
Токаев заявил о старте строительства железнодорожной ветки для расширения транзита
Читать полностью