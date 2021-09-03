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Российская креативная неделя

Около 3 тыс. посетителей побывали на Created in Moscow на Российской креативной неделе

На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Число посетителей творческого пространства Created in Moscow на Российской креативной неделе составило почти 3 000 человек, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии, а общее число посетителей составило около трех тысяч. Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, разработке видеоигр", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

С 26 по 29 августа в столичном Парке Горького проходила Российская креативная неделя - крупнейшее в стране событие для представителей творческих специальностей. Москва представила на форуме площадку Created in Moscow. На ней проводились публичные дискуссии, мастер-классы, кинопоказы - всего порядка 40 специальных мероприятий. Эксперты обсуждали здесь перспективные тренды, вопросы устойчивого развития, внедрение цифровых технологий. Среди тем деловых сессий - "Digital в театре", Urban + art и другие.

Посетителей столичной площадки на Российской креативной недели приглашали на выставку Sustainable Creative Expo, рассказывающую о проектах креативных предпринимателей, а также на мастер-классы, посвященные брендингу и звуковому дизайну, мобильному кино и анимации.

Ранее в Москве был открыт первый центр услуг для креативного бизнеса. В этом году на Российской креативной неделе состоялось свыше 300 различных мероприятий с участием более чем 700 спикеров. Программа была посвящена творческим проектам и инновационным разработкам в различных сферах - от саунд-дизайна до компьютерной графики. Организация Объединенных Наций (ООН) объявила 2021 год Международным годом креативной экономики.

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Российская креативная неделя
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