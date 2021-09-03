Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами этой территории. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

Путин отметил, что АТР, на долю которого приходится треть мирового ВВП, уже долгие годы является локомотивом глобальной экономики. Темпы развития, которые демонстрируют страны региона, устойчиво превосходят среднемировые.

"Россия - это неотъемлемая часть АТР, и мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощные центры притяжения капиталов и новой экономики, создавать пространства возможностей для граждан, для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов", - рассказал президент.